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«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии

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Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK Клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Отмечается, что новая функция будет полезна не только начинающим клиперам, но и опытным креаторам, которые предпочитают создавать и монтировать контент при помощи профессиональных инструментов на ПК или ноутбуках.

Загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «ВКонтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении «VK Клипов», пользователи сайта могут публиковать видео хронометражем до трёх минут. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.

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