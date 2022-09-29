«ВКонтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии
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Отмечается, что новая функция будет полезна не только начинающим клиперам, но и опытным креаторам, которые предпочитают создавать и монтировать контент при помощи профессиональных инструментов на ПК или ноутбуках.
Загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «ВКонтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении «VK Клипов», пользователи сайта могут публиковать видео хронометражем до трёх минут. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.