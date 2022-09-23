Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью сценариста Добродеева

Режиссёр, генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выразил соболезнования в связи со смертью сценариста и драматурга Бориса Добродеева.

«Он работал на «Мосфильме» долгие годы, замечательную книгу о «Мосфильме» написал, замечательные фильмы делал о «Мосфильме». Я его лично знал, это был необыкновенного таланта, обаяния человек», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

С 1957 года Добродеев работал в качестве киносценариста. В общей сложности написал сценарии к нескольким десяткам художественных и документальных фильмов.

Ранее сообщалось, что режиссёр Игорь Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер на 91-м году жизни.