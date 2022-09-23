В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 22 м/с в субботу

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра в субботу, 24 сентября.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«24 сентября в Крыму ожидаются местами сильные дожди, в южных районах и в горах усиление северо-западного ветра 17—22 м/с», — заявили в ведомстве.

Из-за плохих погодных условий повышается вероятность возникновения ЧС, передаёт «Крым 24».

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — отметили в МЧС.

Ранее в Подмосковье выпустили экстренное предупреждение из-за ливней.