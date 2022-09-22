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Театровед Руднев рассказал подробности о лаборатории МХТ имени Чехова

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Театральный критик, театровед Павел Руднев рассказал подробности о лаборатории экспериментального проекта «Артхаб» МХТ имени Чехова.

«Театру постоянно нужны свои драматурги и режиссёры — тот ближний круг людей, к которым всегда можно обратиться. И приобрести их помогают лаборатории. Кроме того, сейчас в репертуаре Художественного театра не хватает современной литературы, но так было не всегда. Когда же мы начинаем работу с современностью, то всегда сталкиваемся с недоверием», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Руднев, который является куратором проекта.

По его словам, нужно идти на риск и единственный способ проверить состоятельность спектакля — показать его зрителям.

«И в этом помогают лаборатории, которые обеспечивают своеобразный промежуточный финиш, когда уже можно что-то показать, но ещё безответственно», — пояснил Руднев.

Как отметил театровед, «Артхаб» включит 10 сессий лабораторий, по два месяца на каждую.

«Каждый раз за этот срок будут представлены пять эскизов, как минимум один из которых разовьётся в полноценную постановку и войдёт в репертуар театра. Таким образом, за два года непрерывного экспериментирования в Художественном театре должны будут остаться 10 из 50 эскизов, которые выберут зрители и театр», — заключил он.

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