Трегулова высказалась о перспективах открытия филиала Третьяковки в Казани

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова высказалась о перспективах открытия филиала музея в Казани.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Во-первых, у вас есть «Эрмитаж-центр», мы не конкурируем с Михаилом Борисовичем Пиотровским, мы как раз, когда делали свои выставки, делали их на площадке «Эрмитаж-Казань». И это было сотрудничество трёх институций — Третьяковки, музеев Казанского кремля и Эрмитажа», — заявила Трегулова на пресс-конференции в Казани.

По её словам, у галереи уже есть три крупных филиала — во Владивостоке, Самаре и Калининграде.

Как отметила Трегулова, открывать филиал в Казани не планируется.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.