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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
  • Gettyimages.ru
  • © Shivani Anand / EyeEm

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С вечера 21 сентября до 23 сентября в регионе возможны проливные дожди с грозами, град и ураганный ветер до 20—23 м/с.

Штормовое предупреждение также продлено в Сочи, передаёт newizv.ru со ссылкой на официальный портал города.

«В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20—22 м/с», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Хабаровском крае. Сильнее всего циклон накрыл Аяно-Майский и Охотский районы.

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