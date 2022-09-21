В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

С вечера 21 сентября до 23 сентября в регионе возможны проливные дожди с грозами, град и ураганный ветер до 20—23 м/с.

Штормовое предупреждение также продлено в Сочи, передаёт newizv.ru со ссылкой на официальный портал города.

«В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20—22 м/с», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Хабаровском крае. Сильнее всего циклон накрыл Аяно-Майский и Охотский районы.