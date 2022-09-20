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Юрисконсульт Поздняков рассказал, как законно продать собранные в лесу грибы

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Юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как продать собранные в лесу грибы, не нарушив закон.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Встать у метро с лукошком нельзя, это будет считаться незаконной торговлей, и за такие действия положен штраф от 500 до 2 тыс. рублей. Продавать свою «добычу» можно другими, законными способами. Можно, например, приехать на сезонную ярмарку. Они регулярно проводятся в крупных городах, для участия в них нужно выполнять условия организаторов. На обычных рынках есть «социальные места», которые могут занимать дачники с урожаем овощей и фруктов, а также грибники. Можно сдать грибы предпринимателю, который организовал пункт сбора грибов», — рассказал Поздняков в эфире радиостанции.

Ранее миколог Владимир Гмошинский рассказал, какие правила нужно соблюдать при готовке грибов.

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