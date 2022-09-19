Театр оперы и балета Удмуртии выступит в Египте в октябре
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Показы состоятся 13—14 октября в культурной зоне «Эль Гуна». Зрителям представят оперу «Аида», сюиту из балета «Щелкунчик» и концерт № 2 для фортепиано с оркестром Рахманинова.
«Подобные мероприятия играют важную просветительскую функцию», — заявил глава республики Александр Бречалов.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.