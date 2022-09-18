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В Императорском имении «Ильинское-Усово» состоится XI Елисаветинский крестный ход

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По благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы в историческом Императорском имении «Ильинское-Усово» пройдёт XI Елисаветинский крестный ход в воскресенье, 18 сентября.
В Императорском имении «Ильинское-Усово» состоится XI Елисаветинский крестный ход
  • РИА Новости

Мероприятие проводится каждый год Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с приходом храма Спаса Нерукотворного Образа села Усово при поддержке администраций Одинцовского и Красногорского городских округов.

Отмечается, что в этом году крестный ход приурочен к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского, а также к 150-летию со дня рождения императрицы Александры Феодоровны.

В июле Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге подготовил тематическую выставку к 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

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