В Приморье вручили награды лауреатам кинофестиваля «Меридианы Тихого»

В Приморском крае вручили награды лауреатам международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Гран-при за лучший полнометражный фильм получила лента «Боги Мексики» режиссёра Хельмута Досантоса.

Приз за лучший короткометражный фильм вручили картине «Шарира» режиссёра Ли Минъян (Китай).

За лучшую женскую роль награждён актёрский ансамбль в составе Ольги Лапшиной, Виктории Исаковой, Таисии Вилковой и Любови Толкалиной. Они сыграли в фильме «Похожий человек».

Приз за лучшую мужскую роль получил индийский актёр Чандан Сэн (фильм «Облако и человек»).

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.