Стали известны новые лауреаты премии «Ясная поляна»

Новыми лауреатами литературной премии «Ясная поляна» стали Дмитрий Данилов, Юй Хуа, Юлия Дрейзис и Игорь Золотусский.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт премии.

Данилов — победитель в главной номинации («Современная русская проза») за книгу «Саша, привет!». Всего на победу в данной категории претендовали 150 работ, в длинный список вошли 37.

Юй Хуа удостоен награды в номинации «Иностранная литература» за роман «Братья», Юлия Дрейзис — за перевод этого романа на русский язык.

Золотусский получил премию за вклад в развитие отечественной литературы и критики.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства.