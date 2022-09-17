Актриса Зинченко поделилась воспоминаниями о режиссёре Масленникове

Актриса Екатерина Зинченко поделилась воспоминаниями о режиссёре Игоре Масленникове, в фильмах которого сыграла жену доктора Ватсона.

«Он был замечательный человек, потрясающий режиссёр, первый, у которого я снялась после окончания ГИТИСа. Мне было очень приятно, что он доверил мне роль мисс Морстэн», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, с Масленниковым работалось очень легко.

Ранее актёр Василий Ливанов в беседе с ФАН назвал Масленникова профессионалом своего дела.

Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер 17 сентября на 91-м году жизни.