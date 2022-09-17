Александр Митта выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Масленникова

Режиссёр Александр Митта выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Игоря Масленникова.

«Он вызывал у всех всегда очень большое уважение. Очень хороший был режиссёр, хороший товарищ, от него остались очень хорошие фильмы», — заявил Митта в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее актёр Василий Ливанов в беседе с ФАН назвал Масленникова профессионалом своего дела.

Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер 17 сентября на 91-м году жизни.