Александр Митта выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Масленникова
- РИА Новости
«Он вызывал у всех всегда очень большое уважение. Очень хороший был режиссёр, хороший товарищ, от него остались очень хорошие фильмы», — заявил Митта в беседе с «Вечерней Москвой».
Ранее актёр Василий Ливанов в беседе с ФАН назвал Масленникова профессионалом своего дела.
Масленников, создавший в том числе серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Зимняя вишня», умер 17 сентября на 91-м году жизни.