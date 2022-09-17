В Курганской области ожидается аномально жаркая погода

В Курганской области объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу синоптиков, с 18 по 22 сентября ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7 градусов и более.

Жителям советуют соблюдать правила безопасности в условиях жаркой погоды. В частности, нежелательно выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на юге России в ближайшие дни.