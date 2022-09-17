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Метеоролог Макарова заявила о сохранении тёплой погоды на юге России в выходные

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде на юге России в ближайшие дни.
Метеоролог Макарова заявила о сохранении тёплой погоды на юге России в выходные
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она отметила, что в субботу и воскресенье в южных регионах, в том числе на Черноморском побережье Краснодарского края, ожидается до +30 °С.

Вместе с тем, как отметила эксперт, с понедельника, 19 сентября, температура воздуха начнёт постепенно снижаться.

«В отдельные дни могут пройти кратковременные дожди. В какие-то дни они могут быть и сильными. И в отдельных районах может быть ветрено», — сообщила она.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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