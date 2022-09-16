военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Суд Ленобласти лишил местную жительницу права владения полярной лисой

Короткая ссылка
В Ленинградской области суд оштрафовал местную жительницу после проверки, проведённой Росприроднадзором, которая выявила нарушения содержания диких животных — медведицы и полярной лисы.
Суд Ленобласти лишил местную жительницу права владения полярной лисой
  • Gettyimages.ru
  • © Anton Geltzer / 500px

Об этом сообщает kp.ru.

«В марте 2021 года проведён осмотр содержащихся в СНТ «Белоостров» Ленинградской области диких животных: медведицы и лисицы. Выявлены ненадлежащие условия содержания медведицы по кличке Маша, которые улучшены после вмешательства государственных инспекторов», — рассказали в Росприроднадзоре.

Что касается лисицы, то по закону этот вид животного запрещено содержать в условиях неволи после 1 января 2020 года.

Владелицу животных оштрафовали на 1 тыс. рублей. А суд удовлетворил иск о прекращении права собственности на лисицу.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о традиционном сборе урожая для животных Московского зоопарка с четверга, 15 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить