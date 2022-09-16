Суд Ленобласти лишил местную жительницу права владения полярной лисой
- Gettyimages.ru
- © Anton Geltzer / 500px
Об этом сообщает kp.ru.
«В марте 2021 года проведён осмотр содержащихся в СНТ «Белоостров» Ленинградской области диких животных: медведицы и лисицы. Выявлены ненадлежащие условия содержания медведицы по кличке Маша, которые улучшены после вмешательства государственных инспекторов», — рассказали в Росприроднадзоре.
Что касается лисицы, то по закону этот вид животного запрещено содержать в условиях неволи после 1 января 2020 года.
Владелицу животных оштрафовали на 1 тыс. рублей. А суд удовлетворил иск о прекращении права собственности на лисицу.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о традиционном сборе урожая для животных Московского зоопарка с четверга, 15 сентября.