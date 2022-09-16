Суд Ленобласти лишил местную жительницу права владения полярной лисой

В Ленинградской области суд оштрафовал местную жительницу после проверки, проведённой Росприроднадзором, которая выявила нарушения содержания диких животных — медведицы и полярной лисы.

Об этом сообщает kp.ru.

«В марте 2021 года проведён осмотр содержащихся в СНТ «Белоостров» Ленинградской области диких животных: медведицы и лисицы. Выявлены ненадлежащие условия содержания медведицы по кличке Маша, которые улучшены после вмешательства государственных инспекторов», — рассказали в Росприроднадзоре.

Что касается лисицы, то по закону этот вид животного запрещено содержать в условиях неволи после 1 января 2020 года.

Владелицу животных оштрафовали на 1 тыс. рублей. А суд удовлетворил иск о прекращении права собственности на лисицу.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщило о традиционном сборе урожая для животных Московского зоопарка с четверга, 15 сентября.