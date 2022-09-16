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В Самарской области синоптики пообещали тёплые выходные

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Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области до +24 °C в выходные, 17—18 сентября.
В Самарской области синоптики пообещали тёплые выходные
  • Gettyimages.ru
  • © Radhen Swandaru Geni / 500px

Об этом сообщает volga.news.

В субботу, 17 сентября, температура воздуха ночью +10...+15 °C, днём +17...+22 °C. Местами умеренный дождь. Ветер 7—12 м/с.

В воскресенье, 18 сентября, ночью +10...+15 °C, днём +19...+24 °C.

Наряду с этим стало известно, что в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на данные Примгидромета.

Циклон ударит по краю в ночь на 17 сентября. Также сильные дожди ожидаются в субботу днём. Количество осадков местами может достигать 40 мм за 12 часов и менее, а в северо-западных и центральных районах — до 50 мм.

В западной части региона ожидается усиление ветра до 17—22 м/с.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом.

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