Климатолог Локощенко назвал минувшее лето одним из самых жарких за 240 лет

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что прошедшее лето стало одним из самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений в Москве и соседних с ней регионах.

Среднемесячная температура в июне, июле и особенно в августе была выше климатической нормы, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Средняя температура за всё лето в Москве составила +20,7 °С. По этому показателю лето входит в топ-5, занимая третье или четвёртое место в ряду самых жарких летних сезонов за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за 240 с лишним лет. Самым жарким остаётся лето 2010 года, когда средняя температура составила +22,6 °С. На втором месте — 1972 год, когда тоже была аномальная жара. Третье и четвёртое места делят 2011 и 2022 годы», — сообщил Локощенко.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.