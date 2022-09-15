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В Калининградской области завершили восстановительные работы на Балтийской косе

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В Калининградской области завершили аварийно-восстановительные работы на Балтийской косе.
В Калининградской области завершили восстановительные работы на Балтийской косе
  • РИА Новости

Как сообщает «Янтарный край», об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам главы региона, с 14 по 31 января на территории морского побережья прошла серия опасных штормовых явлений, в результате которых произошёл размыв авандюны косы в Балтийском городском округе.

На проведение работ были выделены средства из регионального бюджета. Объём финансирования составил 29,3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на восстановление лесов.

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