В Калининградской области завершили восстановительные работы на Балтийской косе
- РИА Новости
Как сообщает «Янтарный край», об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
По словам главы региона, с 14 по 31 января на территории морского побережья прошла серия опасных штормовых явлений, в результате которых произошёл размыв авандюны косы в Балтийском городском округе.
На проведение работ были выделены средства из регионального бюджета. Объём финансирования составил 29,3 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на восстановление лесов.