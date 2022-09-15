Синоптик Цыганков спрогнозировал до +18 °С в столице на следующей неделе
- РИА Новости
В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнил, что с 16 до 21 сентября днём в столице воздух будет прогреваться до +16...+18 °С.
Ночные температуры составят +9...+11 °С.
Ветер юго-западный, 6—11 м/с.
До 21 сентября практически все дни местами может быть небольшой дождь, заключил Цыганков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области граждан и сельхозпроизводителей предупредили о похолодании в ночь с 14 на 15 сентября.