Синоптик Цыганков спрогнозировал до +18 °С в столице на следующей неделе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в начале следующей недели в Москве ожидается тёплая и пасмурная погода с небольшими дождями.

В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнил, что с 16 до 21 сентября днём в столице воздух будет прогреваться до +16...+18 °С.

Ночные температуры составят +9...+11 °С.

Ветер юго-западный, 6—11 м/с.

До 21 сентября практически все дни местами может быть небольшой дождь, заключил Цыганков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области граждан и сельхозпроизводителей предупредили о похолодании в ночь с 14 на 15 сентября.