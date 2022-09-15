Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать птиц сырыми семечками и дроблёными орехами
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«Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не солёные, а сырые», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, также допустимы кукуруза и дроблёные орехи.
«Потолочь их и в кормушку насыпать, но только не миндаль», — уточнил Мишин.
Он добавил, что для маленьких птиц можно использовать семена газонной травы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.