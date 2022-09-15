военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать птиц сырыми семечками и дроблёными орехами

Короткая ссылка
Основатель проекта «Орнитарий» орнитолог Вадим Мишин дал советы по подкормке диких птиц.
Орнитолог Мишин посоветовал подкармливать птиц сырыми семечками и дроблёными орехами
  • Gettyimages.ru

«Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не солёные, а сырые», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, также допустимы кукуруза и дроблёные орехи.

«Потолочь их и в кормушку насыпать, но только не миндаль», — уточнил Мишин.

Он добавил, что для маленьких птиц можно использовать семена газонной травы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить