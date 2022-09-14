военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Кросс нации» состоится в Удмуртии 17 сентября

Короткая ссылка
«Кросс нации» состоится в Удмуртии в субботу, 17 сентября.
«Кросс нации» состоится в Удмуртии 17 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Pollack / EyeEm

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

В столице республики спортсмены будут стартовать и финишировать в сквере имени Оружейника Драгунова.

Центральный республиканский старт в этом году пройдёт в Воткинске, передаёт izhlife.ru. Всего акция состоится в 27 населённых пунктах региона.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Самарской области в субботу, 17 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить