«Кросс нации» состоится в Удмуртии 17 сентября

«Кросс нации» состоится в Удмуртии в субботу, 17 сентября.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

В столице республики спортсмены будут стартовать и финишировать в сквере имени Оружейника Драгунова.

Центральный республиканский старт в этом году пройдёт в Воткинске, передаёт izhlife.ru. Всего акция состоится в 27 населённых пунктах региона.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день бега «Кросс нации» состоится в Самарской области в субботу, 17 сентября.