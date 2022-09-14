В Якутии подвели итоги пожароопасного сезона

В Якутии подведены итоги пожароопасного сезона.

Об этом сообщает ОТР.

«Здесь велась огромная профилактическая работа, которую выполняли на всей территории республики и все заинтересованные ведомства. Конечно, и погода где-то нам помогла. Ну и вы заметили, что практически не было лесных пожаров по человеческому фактору. В основном это была грозовая активность», — заявил Владимир Леонов, начальник якутской базы авиационной охраны лесов.

В настоящее время в регионе не регистрируют лесных пожаров. Последние были потушены в конце августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области граждан и сельхозпроизводителей предупредили о похолодании в ночь с 14 на 15 сентября.