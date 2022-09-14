Московский марафон пройдёт 18 сентября

Московский марафон состоится 18 сентября при поддержке столичного Департамента спорта.

Запланированы дистанции 42,2 км и 10 км, а также корпоративная эстафета.

Участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому кольцу и Бульварному, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. Финиш — на Фестивальной площади.

Кроме того, в рамках Московского марафона пройдёт финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов на марафонской дистанции.

Также 17 сентября команда Бегового сообщества проведёт детский забег.