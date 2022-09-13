Кинокритик Сычёв прокомментировал итоги премии «Эмми-2022»

Кинокритик Сергей Сычёв прокомментировал итоги премии «Эмми» в нынешнем году.

Обозреватель «Известий» выразил мнение, что перечень призов «Эмми» в этом году — «это определённый диагноз», так как среди призёров практически нет самых обсуждаемых шоу прошедшего сериального года. Так, по его словам, не получили наград самое громкое шоу первого полугодия — четвёртый сезон «Очень странных дел» — и ряд диснеевских сериалов. Без главного приза в номинации остался и сериал «Игра в кальмара».

«После «Эмми» этого года впору начинать разговоры о том, что надо бы произвести ротацию среди голосующих или просто привыкнуть к тому, что относиться к результатам этой престижной награды нужно более скептически, чем раньше», — заключил он.

В июле сайт Nation News сообщал, что в Ереване после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоялся 19-й Международный кинофестиваль «Золотой абрикос».