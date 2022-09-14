Синоптики предупредили о заморозках в Оренбургской области

Синоптики предупредили о заморозках в северных районах Оренбургской области ночью и утром в среду, 14 сентября.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

В воздухе и на поверхности почвы температура может понизиться до 0...-2 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С.