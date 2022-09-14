Синоптики предупредили о заморозках в Оренбургской области
Синоптики предупредили о заморозках в северных районах Оренбургской области ночью и утром в среду, 14 сентября.
- Gettyimages.ru
- © Tiffany Bingham / EyeEm
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
В воздухе и на поверхности почвы температура может понизиться до 0...-2 °С.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С.
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