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Синоптики предупредили о заморозках в Оренбургской области

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Синоптики предупредили о заморозках в северных районах Оренбургской области ночью и утром в среду, 14 сентября.
Синоптики предупредили о заморозках в Оренбургской области
  • Gettyimages.ru
  • © Tiffany Bingham / EyeEm

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

В воздухе и на поверхности почвы температура может понизиться до 0...-2 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области предупредили о заморозках до -3 °С.

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