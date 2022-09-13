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Актриса Булатая рассказала о съёмках в сериале «Операция «Неман»

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Актриса Эрика Булатая рассказала о съёмках в сериале «Операция «Неман».
Актриса Булатая рассказала о съёмках в сериале «Операция «Неман»
  • Кадр из сериала «Победители»
  • © COSMOS studio

«У меня главная женская роль. Я сыграла полячку Юлю», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, съёмки проходили в Калуге.

«Роль сложная: там и предательство, и смерть любимого человека на моих глазах, и допрос, и попытка изнасилования», — сообщила актриса.

Она добавила, что в картине также сыграли Сергей Маковецкий, Андрей Смоляков, Александр Яценко.

«Прекрасная профессиональная команда», — заключила Булатая.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области продлили фестиваль фильмов Андрея Кончаловского на сентябрь.

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