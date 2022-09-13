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В Москве с 16 по 18 сентября пройдёт фестиваль искусств

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С 16 по 18 сентября в Москве пройдёт фестиваль «Горький в «Парке Горького». Для участников подготовили более 70 мероприятий.
В Москве с 16 по 18 сентября пройдёт фестиваль искусств
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Концертную программу фестиваля откроет концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. В финале программы прозвучат любимые музыкальные произведения Максима Горького. В мероприятии примут участие Евгений Миронов, Александра Урсуляк и оркестр «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Об этом сообщает НТВ.

«Фестиваль познакомит гостей с миром Максима Горького — яркого автора и удивительного человека, который побывал во множестве стран, был вегетарианцем, обожал шахматы, разбирался в цветах и делился любимыми сортами с Бетти Глан — директором Центрального парка культуры и отдыха, который впоследствии стал носить имя писателя. Мы предлагаем через искусство познакомиться с самыми разными гранями личности Горького», — заявил арт-директор фестиваля народный артист России Евгений Миронов.

Кроме концертной программы, в рамках фестиваля пройдут лекции и мастер-классы от Киностудии им. М. Горького. Также зрители смогут насладиться киношедеврами по мотивам произведений Горького.

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