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В центре Оренбурга создадут объединённую зону охраны объектов культурного наследия

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В центре Оренбурга планируют создать объединённую зону охраны объектов культурного наследия.
В центре Оренбурга создадут объединённую зону охраны объектов культурного наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Проект согласован Минкультуры России. Разработкой документа занимался НИИ Генплана города Москвы. В ближайшем будущем проект поступит на утверждение в областное правительство.

В границах охранной зоны расположен 271 объект культурного наследия, в том числе 22 федерального значения.

«Создание объединённой охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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