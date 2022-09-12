В центре Оренбурга создадут объединённую зону охраны объектов культурного наследия

В центре Оренбурга планируют создать объединённую зону охраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Проект согласован Минкультуры России. Разработкой документа занимался НИИ Генплана города Москвы. В ближайшем будущем проект поступит на утверждение в областное правительство.

В границах охранной зоны расположен 271 объект культурного наследия, в том числе 22 федерального значения.

«Создание объединённой охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории», — заявил губернатор Денис Паслер.

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