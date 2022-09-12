Синоптики предупредили ещё о трёх тайфунах в Приморье в сентябре
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Над Тихим океаном смещается тропическая депрессия, которая, по прогнозу, может развиться до тропического шторма, а затем и до глубокого тайфуна.
«По последним расчётам, на погоду Приморского края этот вихрь влияния не окажет. Траектория тайфуна пройдёт над южной частью Японского моря и островами Японского архипелага», — уточнили синоптики.
По их словам, это предварительный прогноз. До конца сентября возможны ещё два вихря.
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