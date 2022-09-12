военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптики предупредили ещё о трёх тайфунах в Приморье в сентябре

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о трёх возможных тайфунах в Приморском крае в сентябре.
Синоптики предупредили ещё о трёх тайфунах в Приморье в сентябре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Над Тихим океаном смещается тропическая депрессия, которая, по прогнозу, может развиться до тропического шторма, а затем и до глубокого тайфуна.

«По последним расчётам, на погоду Приморского края этот вихрь влияния не окажет. Траектория тайфуна пройдёт над южной частью Японского моря и островами Японского архипелага», — уточнили синоптики.

По их словам, это предварительный прогноз. До конца сентября возможны ещё два вихря.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе со «Взглядом» посоветовала одеваться по погоде в первые дни осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить