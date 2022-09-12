военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Метеоролог Старков спрогнозировал облачную погоду в Москве в ближайшие дни

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.
Метеоролог Старков спрогнозировал облачную погоду в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

«На этой неделе будет преимущественно облачно, пройдут небольшие и умеренные дожди. Самым сухим днём будет вторник», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, дневные температуры составят около +15...+18 °С, ночные — +5...+8 °С.

Со своей стороны, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.

«Это будут юго-западные потоки, и просто будет тёплый воздух приходить. Будут облака, и не будет такого сильного ночного выхолаживания, как у нас было в антициклоне, когда отмечали заморозки», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Курганской области прогнозируют ночные заморозки 13 и 14 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить