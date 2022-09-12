Метеоролог Старков спрогнозировал облачную погоду в Москве в ближайшие дни

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

«На этой неделе будет преимущественно облачно, пройдут небольшие и умеренные дожди. Самым сухим днём будет вторник», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, дневные температуры составят около +15...+18 °С, ночные — +5...+8 °С.

Со своей стороны, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе со «Взглядом» отметила, что центр страны будет находиться под влиянием циклона, но с четверга на высотах изменится направленность воздушных потоков.

«Это будут юго-западные потоки, и просто будет тёплый воздух приходить. Будут облака, и не будет такого сильного ночного выхолаживания, как у нас было в антициклоне, когда отмечали заморозки», — уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Курганской области прогнозируют ночные заморозки 13 и 14 сентября.