военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Короткая ссылка
В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.
В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, по данным регионального МЧС, в понедельник и вторник ожидаются ливни, грозы, град и шквальный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в ночное время возможны минусовые температуры, передаёт URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

«Во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Днём температура воздуха достигнет +13 °С. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер достигнет 18 м/с», — говорится в прогнозе.

В среду днём ожидается до +13 °С, ночью до -1 °С.

Ранее сообщалось, что в Курганской области прогнозируют ночные заморозки 13 и 14 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить