В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Симферополе ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, по данным регионального МЧС, в понедельник и вторник ожидаются ливни, грозы, град и шквальный ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в ночное время возможны минусовые температуры, передаёт URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

«Во вторник, 13 сентября, будет облачно с прояснениями. Днём температура воздуха достигнет +13 °С. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер достигнет 18 м/с», — говорится в прогнозе.

В среду днём ожидается до +13 °С, ночью до -1 °С.

Ранее сообщалось, что в Курганской области прогнозируют ночные заморозки 13 и 14 сентября.