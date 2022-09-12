В Тюменской области синоптики предупредили о заморозках до -5 °С

В Тюменской области, по сообщениям регионального Гидрометцентра, возможны заморозки до -5…0 °С в период до 15 сентября.

Об этом информирует «Вслух.ру».

В понедельник, 12 сентября, возможен туман. Днём ожидается местами небольшой дождь, температура +7...+12 °С.

В то же время руководитель экстренной службы ОКБ №2 Антон Терёхин в беседе с сайтом «Тюменская область сегодня» напомнил, что подвергнуться переохлаждению можно и при +10 °С, если длительное время находиться на улице в сырой одежде.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 10 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов.