В Москве ожидается дождливая и ветреная погода в конце недели

Дождь и ветер ожидаются в столице с четверга, 15 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Сейчас характер погоды обуславливает один циклон, который приблизился к центру европейской части России с юга. Завтра он уже заполнится, сместится к востоку, поэтому завтра и большую часть дня послезавтра существенных осадков не ожидается. А вот вторая половина недели — четверг, пятница и… выходные дни — там на погоду уже начнёт оказывать влияние другой циклон, который придёт в центр европейской части России из Северной Атлантики», — сказал он.

Также ожидается юго-западный ветер, температура воздуха прогреется до +15...+16 °С днём и +8...+10 °С ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе.