военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве ожидается дождливая и ветреная погода в конце недели

Короткая ссылка
Дождь и ветер ожидаются в столице с четверга, 15 сентября.
В Москве ожидается дождливая и ветреная погода в конце недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Сейчас характер погоды обуславливает один циклон, который приблизился к центру европейской части России с юга. Завтра он уже заполнится, сместится к востоку, поэтому завтра и большую часть дня послезавтра существенных осадков не ожидается. А вот вторая половина недели — четверг, пятница и… выходные дни — там на погоду уже начнёт оказывать влияние другой циклон, который придёт в центр европейской части России из Северной Атлантики», — сказал он.

Также ожидается юго-западный ветер, температура воздуха прогреется до +15...+16 °С днём и +8...+10 °С ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить