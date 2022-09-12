Актёр Новин рассказал о новом спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф» в Театре Наций

Актёр, продюсер Александр Новин рассказал о готовящейся в Театре Наций премьере — постановке «Кто боится Вирджинии Вульф». Выход спектакля запланирован на ноябрь.

«Репетиции первые у нас были весной. Тогда мы, так скажем, размяли пьесу. Буквально на днях приступаем к полноценной подготовке. Застольная работа, конечно, продолжится, поскольку была достаточно сложной. Пьеса сама по себе непростая. Знаете, когда люди друг друга любят и при этом так друг друга уничтожают... Мы даже приглашали на репетицию психотерапевта, потому что не могли разобраться, как так происходит», — отметил актёр в интервью «Радио 1».

Он сообщил, что роль Вирджинии Вульф исполняет актриса Агриппина Стеклова. В спектакле также сыграют Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Ставит пьесу Эдварда Олби режиссёр Даниил Чащин.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.