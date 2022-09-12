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Актёр Новин рассказал о новом спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф» в Театре Наций

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Актёр, продюсер Александр Новин рассказал о готовящейся в Театре Наций премьере — постановке «Кто боится Вирджинии Вульф». Выход спектакля запланирован на ноябрь.
Актёр Новин рассказал о новом спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф» в Театре Наций
  • РИА Новости

«Репетиции первые у нас были весной. Тогда мы, так скажем, размяли пьесу. Буквально на днях приступаем к полноценной подготовке. Застольная работа, конечно, продолжится, поскольку была достаточно сложной. Пьеса сама по себе непростая. Знаете, когда люди друг друга любят и при этом так друг друга уничтожают... Мы даже приглашали на репетицию психотерапевта, потому что не могли разобраться, как так происходит», — отметил актёр в интервью «Радио 1».

Он сообщил, что роль Вирджинии Вульф исполняет актриса Агриппина Стеклова. В спектакле также сыграют Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Ставит пьесу Эдварда Олби режиссёр Даниил Чащин.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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