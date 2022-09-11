военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12 и 13 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Удмуртии ближайшей ночью прогнозируется туман, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

«По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью с 11 на 12 сентября местами по Удмуртии ожидается туман», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 10 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить