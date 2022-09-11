В Крыму объявили штормовое предупреждение на 12 и 13 сентября.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов 12 и 13 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Удмуртии ближайшей ночью прогнозируется туман, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

«По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью с 11 на 12 сентября местами по Удмуртии ожидается туман», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 10 по 14 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов.