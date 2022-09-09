Зоопсихолог Клюсовец дала советы по подготовке кошки к зиме

Зоопсихолог Елена Клюсовец дала советы по подготовке кошки к зиме.

«Так как кошки метеозависимы, как и люди, то с наступлением холодов и увеличением осадков кошки начинают больше спать и меньше двигаться. И это понятно, ведь в дикой природе во время непогоды вряд ли мышка или птичка будет искать, чем бы им полакомиться», — заявила она в беседе с rostovgazeta.ru.

По её словам, если питомец вернулся с дачи, то нужно провести осмотр на наличие паразитов и при необходимости обработать животное.

Как отметила Клюсовец, также стоит позаботиться о развлечениях кошки в квартире, например можно добавить новые игрушки.

Эксперт также напомнила, что при подготовке к зимовке кошки линяют, поэтому в период линьки животное необходимо чаще расчёсывать.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.