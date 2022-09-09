В Петербурге открывается международный театральный фестиваль «Александринский»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Фестивальную программу открывает спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один».
«Спектакль посвящён трагическим событиям 1881 года. 1 марта произошло седьмое покушение на императора Александра II. Это день его гибели. На престол вступает его сын Александр III. Время окончания одной эпохи и наступления другой, время заканчивающихся реформ и начинающихся других движений», — заявил Фокин.
Среди участников фестиваля — коллективы из Пскова, Казани, Республики Саха (Якутия) и Москвы.
Программа также включает творческие встречи, паблик-токи, мастер-классы и экскурсии.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.