В Петербурге открывается международный театральный фестиваль «Александринский»

В Санкт-Петербурге начинает работу международный театральный фестиваль «Александринский».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Фестивальную программу открывает спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один».

«Спектакль посвящён трагическим событиям 1881 года. 1 марта произошло седьмое покушение на императора Александра II. Это день его гибели. На престол вступает его сын Александр III. Время окончания одной эпохи и наступления другой, время заканчивающихся реформ и начинающихся других движений», — заявил Фокин.

Среди участников фестиваля — коллективы из Пскова, Казани, Республики Саха (Якутия) и Москвы.

Программа также включает творческие встречи, паблик-токи, мастер-классы и экскурсии.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.