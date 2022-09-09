В Крыму потеплеет до +28 °С в выходные

В Крыму в ближайшие выходные ожидается тёплая погода.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В предстоящие выходные дни 10 и 11 сентября в Крыму ожидается сухая солнечная погода, благоприятная для комфортного отдыха, лишь к концу дня в воскресенье в западных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы», — заявили синоптики.

Ночью температура воздуха составит +11...+16 °С, на побережье до +19 °С. Днём прогнозируется +23...+28 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 9 по 12 сентября по ночам прогнозируют заморозки до -3 °С.