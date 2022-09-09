военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Татьяна Устинова рассказала о работе над сюжетами своих книг

Короткая ссылка
Писательница Татьяна Устинова рассказала, как создаёт идеи для новых произведений.
Татьяна Устинова рассказала о работе над сюжетами своих книг
  • РИА Новости

В моём случае придумать сюжет — это самое простое, отметила Устинова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я могу не знать сюжета, а через пять минут он у меня в голове. Гораздо сложнее оживить его до тонкостей, облечь этот скелет в некое подобие человека. Потому что никто из нас не живёт в виде скелета. У людей есть сердце, мозг, лёгкие, печень. Говорят, где-то в нас ещё притаилась душа. И это всё вселить в повествование сложно. Для меня это гораздо более трудный и ответственный процесс. А сюжет — это очень просто», — поделилась писательница.

В издательстве «Эксмо» вышла новинка автора — остросюжетный роман «Роковой подарок».

Ранее НСН сообщала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре-ноябре 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить