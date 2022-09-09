Татьяна Устинова рассказала о работе над сюжетами своих книг

Писательница Татьяна Устинова рассказала, как создаёт идеи для новых произведений.

В моём случае придумать сюжет — это самое простое, отметила Устинова в разговоре с «Газетой.Ru».

«Я могу не знать сюжета, а через пять минут он у меня в голове. Гораздо сложнее оживить его до тонкостей, облечь этот скелет в некое подобие человека. Потому что никто из нас не живёт в виде скелета. У людей есть сердце, мозг, лёгкие, печень. Говорят, где-то в нас ещё притаилась душа. И это всё вселить в повествование сложно. Для меня это гораздо более трудный и ответственный процесс. А сюжет — это очень просто», — поделилась писательница.

В издательстве «Эксмо» вышла новинка автора — остросюжетный роман «Роковой подарок».

Ранее НСН сообщала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре-ноябре 2022 года.