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В Тверской области сообщили о заморозках утром 9 сентября

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Согласно данным Гидрометцентра России, в Твери зафиксировали -0,2 °С под утро пятницы, 9 сентября.
В Тверской области сообщили о заморозках утром 9 сентября
  • РИА Новости

Об этом информирует tverigrad.ru.

В некоторых районах Твери столбики термометров показывали -1,5 °С.

Заморозки регистрировались и по области — от -1,7 °С до -2,4 °С.

В то же время стало известно, что в выходные в Ямало-Ненецком автономном округе потеплеет до +11 °С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу и субботу, 9 и 10 сентября, ожидается +5...+10 °С, местами пройдут небольшие дожди. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столичном регионе ожидается относительно тёплая погода в выходные, 10—11 сентября.

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