В Тверской области сообщили о заморозках утром 9 сентября
- РИА Новости
Об этом информирует tverigrad.ru.
В некоторых районах Твери столбики термометров показывали -1,5 °С.
Заморозки регистрировались и по области — от -1,7 °С до -2,4 °С.
В то же время стало известно, что в выходные в Ямало-Ненецком автономном округе потеплеет до +11 °С. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.
В пятницу и субботу, 9 и 10 сентября, ожидается +5...+10 °С, местами пройдут небольшие дожди.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в столичном регионе ожидается относительно тёплая погода в выходные, 10—11 сентября.