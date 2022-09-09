Петербург выделит 100 млн рублей на проведение международного культурного форума

Санкт-Петербург выделит субсидии на подготовку и проведение IX Международного культурного форума. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией Санкт-Петербургского международного культурного форума, производится на паритетной основе Министерством культуры России и правительством Петербурга», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Размер финансовой поддержки составит 100 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.