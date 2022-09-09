Петербург выделит 100 млн рублей на проведение международного культурного форума
- РИА Новости
Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией Санкт-Петербургского международного культурного форума, производится на паритетной основе Министерством культуры России и правительством Петербурга», — уточнили в пресс-службе Смольного.
Размер финансовой поддержки составит 100 млн рублей.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.