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Петербург выделит 100 млн рублей на проведение международного культурного форума

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Санкт-Петербург выделит субсидии на подготовку и проведение IX Международного культурного форума. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Петербург выделит 100 млн рублей на проведение международного культурного форума
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией Санкт-Петербургского международного культурного форума, производится на паритетной основе Министерством культуры России и правительством Петербурга», — уточнили в пресс-службе Смольного.

Размер финансовой поддержки составит 100 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Опера — всем». Церемония открытия состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.

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