В 22 парках Москвы пройдут спектакли и концерты в честь Дня города

Ко Дню города в 22 парках столицы пройдёт более 100 театральных постановок, концертов и ярмарок, посвящённых 875-летию Москвы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры.

«Горожан и тех, кто решил провести выходные в столице, будут ждать самые разные события. Только в парках пройдёт больше 100 мероприятий. Треть из них — театральные постановки. К примеру, посетители сада «Эрмитаж» смогут увидеть спектакли из репертуара сразу десяти театров», — рассказала вице-мэр Наталья Сергунина.

Праздничные концерты, шоу и показы подготовили также в Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском парках, сквере по Олонецкому проезду, парке искусств «Музеон» и других.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве пройдёт более 420 экскурсий, выставок, концертов и других мероприятий в честь Дня города.