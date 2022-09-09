Государственный исторический музей запускает новый интернет-ресурс «Пётр I и Москва», приуроченный к 350-летию со дня рождения императора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

«Просветительский онлайн-проект подготовлен к 350-летию Петра I и посвящён московскому периоду правления первого российского императора», — рассказали в музее.

Там отметили, что именно в Москве происходило становление личности Петра I и формирование его будущих планов по преобразованию России.

Онлайн-ресурс состоит из пяти текстовых разделов, которые дополнены видеоэкскурсиями, видеороликами и изображениями предметов из собрания Исторического музея.