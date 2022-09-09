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Посвящённая Петру I выставка открылась во Владивостоке

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Во Владивостоке открылась выставка «Пётр Алексеевич. Накануне империи». Вся экспозиция — из фондов музеев Московского Кремля.
Посвящённая Петру I выставка открылась во Владивостоке
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

«Наша коллекция связана с первыми годами жизни Петра Первого, с его детством, взрослением и становлением как государя... Начало его славных дел и Азовский поход, после которого Пётр Алексеевич отправился в Европу, — вот тот временной период, который охватывает выставка», — уточнила директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени открылась выставка художника-авангардиста ХХ века Марка Шагала. Об этом пишет megatyumen.ru.

В числе 120 работ — 40 уникальных полотен, которые до этого не выставляли.

Ранее сообщалось, что столичный Дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар её уникальный портрет кисти Магды Нахман.

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