В Омской области 10—11 сентября прогнозируют +17 °С

Согласно данным Обь-Иртышского УМГС, в ближайшие выходные в Омской области ожидается до +17 °С, в южных районах — до +22 °С. Также синоптики прогнозируют в регионе туман и дождь.

Об этом пишет gorod55.ru.

Так, в ночь с пятницы на субботу при прояснениях в регионе прогнозируют заморозки от -1 °С до -6 °С. Днём 10 сентября воздух прогреется до +12...+17 °С, в южных областях — до +22 °С.

Ночью в воскресенье, 11 сентября, ожидается +4...+9 °С, заморозки при прояснениях от -1 °С до -6 °С. Днём температура опустится до +8...+13 °С, по югу региона — до +18 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 9 по 12 сентября по ночам прогнозируют заморозки до -3 °С.