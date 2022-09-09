военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Синоптик Позднякова спрогнозировала бабье лето 19—23 сентября в Московском регионе

Короткая ссылка
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье.
Синоптик Позднякова спрогнозировала бабье лето 19—23 сентября в Московском регионе
  • РИА Новости

«Начало следующей недели будет более тёплым, ночью ожидается +6...+8 °С, днём температура прогнозируется в пределах +14...+16 °С. И самый лучший период будет с 19 по 23 сентября. Воздух прогреется днём до +20 °С, осадков не ожидается, ночи будут довольно тёплыми», — отметила синоптик.

По её словам, этот период можно будет назвать бабьим летом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 9 по 12 сентября по ночам прогнозируют заморозки до -3 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить