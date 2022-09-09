Синоптик Позднякова спрогнозировала бабье лето 19—23 сентября в Московском регионе

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье.

«Начало следующей недели будет более тёплым, ночью ожидается +6...+8 °С, днём температура прогнозируется в пределах +14...+16 °С. И самый лучший период будет с 19 по 23 сентября. Воздух прогреется днём до +20 °С, осадков не ожидается, ночи будут довольно тёплыми», — отметила синоптик.

По её словам, этот период можно будет назвать бабьим летом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 9 по 12 сентября по ночам прогнозируют заморозки до -3 °С.