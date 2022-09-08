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На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

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На юге Тюменской области объявили штормовое предупреждение с 9 по 13 сентября из-за заморозков.
На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков
  • Gettyimages.ru
  • © Mathias Podstawka / EyeEm

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха в ночное время может составить до -5 °С.

Тем временем в Удмуртии в ночь на пятницу, 9 сентября, ожидается туман, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ухудшение видимости — 500 м и менее.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные, 10—11 сентября, когда будут отмечать День города, в столичном регионе ожидается относительно тёплая погода, без аномальных явлений.

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