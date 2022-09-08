Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт в сентябре в Подмосковье

Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт в сентябре в Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комлесхоз.

В лесах будут высаживать сосны, ели, дубы, в городах — каштаны, клёны, рябины, яблони, груши и вишни, кусты сирени и жасмина.

Основные мероприятия состоятся в ближайшие выходные и на следующей неделе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о профилактических мерах, направленных на борьбу с лесными пожарами.