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Нижегородский театр драмы открыл новый сезон

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Нижегородский театр драмы открыл новый, 225-й сезон.
Нижегородский театр драмы открыл новый сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу театра.

В планах — гастроли в Брест, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, а также три премьеры и празднование юбилея театра.

«Мы будем ждать всех вас на нашем праздничном вечере 7 февраля, когда театр будет отмечать свой 225-й день рождения, чтобы вместе отметить эту дату», — заявил зрителям директор театра Борис Кайнов.

Ранее сообщалось, что Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.

Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.

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