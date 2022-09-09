Нижегородский театр драмы открыл новый сезон
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу театра.
В планах — гастроли в Брест, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, а также три премьеры и празднование юбилея театра.
«Мы будем ждать всех вас на нашем праздничном вечере 7 февраля, когда театр будет отмечать свой 225-й день рождения, чтобы вместе отметить эту дату», — заявил зрителям директор театра Борис Кайнов.
Ранее сообщалось, что Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.
Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.